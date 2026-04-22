Dolarla ilgili önemli adım, işlemler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin, Irak 'a ABD doları sevkiyatlarını askıya aldı ve ordusuyla yürütülen güvenlik işbirliği programlarını dondurduğu bildirildi.

Wall Street Journal 'ın Iraklı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre bu adım, Bağdat üzerindeki baskıyı artırarak güçlü İran destekli milisleri dağıtmasını sağlamayı amaçlıyor.

UÇAKLARLA TAŞINIYORDU

Irak'ın petrol satışlarından elde edilen ve New York Fed hesaplarında tutulan 500 milyon dolarlık ABD banknotu teslimatı, ABD'nin milislerle ilgili endişeleri nedeniyle Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından engellendi.