Dolar/TL’de dengeler değişiyor

Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde kalarak, beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin enflasyon endişelerini artırması ve daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini güçlendirmesiyle neredeyse iki ayın en yüksek seviyesinde seyretti.

S&P Global verileri, ABD özel sektör faaliyetlerinin Eylül ayında beş yıldan fazla bir süredir en hızlı şekilde genişlediğini, hem hizmet hem de imalat sektörlerinin daha güçlü enflasyon baskılarıyla karşı karşıya kalırken iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

Birkaç Fed yetkilisi de geçen haftaki faiz artırımına desteklerini teyit ederken, sürekli enflasyon riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Piyasalar şu anda Ekim ayında Fed 'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 70 civarında fiyatlıyor; bu oran bir gün önce yüzde 55 idi.

Bu arada, ABD-İran müzakereleriyle ilgili belirsizlik petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ederek enflasyon beklentilerine daha fazla baskı uyguladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,8284 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,8230 lira, en yüksek de 48,8623 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,8550 liradan alıcı buluyor.