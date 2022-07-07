ECB üyeleri daha büyük faiz artışını tartıştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 8-9 Haziran’da Amsterdam’da gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.



Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin çoğunun bu ay yapılacak para politikası toplantısında ana faiz oranlarını yüksek ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda 25 puan artırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.



Tutanaklarda, bazı üyelerin ise ECB’nin 25 baz puanlık bir artışa "koşulsuz bir taahhüt" vermemesi gerektiğini değerlendirerek temmuzda daha büyük bir faiz artışı için "kapıyı açık tutmayı" savundukları ortaya kondu.



ECB tutanaklarında, üyelerin ECB'nin eylül toplantısında daha büyük bir faiz artışına işaret etmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu belirtilerek, “Yönetim Konseyi, bu noktada eylül toplantısına ilişkin beklentileri konusunda daha net olmalı ve özellikle ECB'nin ana faiz oranlarında 25 baz puandan fazla bir artışa kapıyı açık bırakmalı.” ifadesi kullanıldı.



Tutanaklarda, temmuz ayı faiz toplantısı için orta vadeli enflasyon görünümünü önemli ölçüde etkileyecek yeni bilgilerin bulunması halinde ECB Yönetim Konseyi'nin faiz artırımının kapsamını ayarlama konusunda takdir yetkisini elinde tutması gerektiği belirtildi.



Söz konusu toplantının tutanaklarında, yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Euro Bölgesi’nde tahvil getirilerinde ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirmek için bir çağrı yapıldığı belirtildi.



ECB Yönetim Konseyi'nin 21 Temmuz’daki para politikası toplantısında yeni bir ayrışma önleme aracının dizayn edilmesini ayrıntılı olarak masaya yatırması bekleniyor.



Haziran ayındaki para politikası toplantısında ECB, Euro Bölgesi'nde enflasyonun devam eden yükselişi nedeniyle yıllarca süren ultra gevşek para politikasından vazgeçeceğini açıklayarak, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti.

11 YILDIR FAİZİ SABİT BIRAKIYOR



11 yıldır faiz artırmayan ECB, mevduat faizini 2014'ten beri ekside tutuyor.



Öte yandan, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.



Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi, şimdiden 4 katından fazla aşıldı.