Ekonomistler Fed'den ne bekliyor?

İlişkili Haber Fed frene basacak mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 Kasım'daki politika toplantısında faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan artırması ve enflasyon mevcut seviyesinin yarısına gerilemeden sıkılaştırma hamlelerini durdurmaması bekleniyor.



Fed'in uzun yıllardır görülen en agresif sıkılaştırma politikalarını uygulaması, resesyon tehlikesini de beraberinde getiriyor.



Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler arasında, bu yıl içerisinde resesyon bekleyen ekonomistlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 65'e yükseldi.



Ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin gelecek hafta faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,75-yüzde 4.00 aralığına yükselteceğini öngördü.



ABD'de enflasyon yüksek seyrine devam ederken, işsizlik seviyesi de koronavirüs salgın hastalığı öncesindeki seviyelere gerilemiş durumda.

