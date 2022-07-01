Ekonomistlere göre haziran ayında enflasyon yüzde 75'i aşacak

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.