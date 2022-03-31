Ekonomistlere göre mart ayında enflasyon yüzde 60'ı aşacak

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.



Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Mart ayı enflasyon TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.