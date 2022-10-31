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Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükselmesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

YILLIK YÜZDE 85'İ AŞACAK

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. 

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

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