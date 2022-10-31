Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 85'İ AŞACAK



Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.



Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12



Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

