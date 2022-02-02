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En çok altını olan 10 ülke: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezerve sahip olan an ülkeleri açıkladı. Buna göre dünyanın en büyük altın rezervi ABD'de bulunuyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise rezerv büyüklüğü ile 3. sırada yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 07:55

En çok altını olan 10 ülke: Türkiye listede kaçıncı sırada?

zengini ülkeler açıklandı. WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkelerin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:

1- ABD

rezervi: 8133 ton

2- Almanya

Altın rezervi: 3359 ton

3- IMF

Altın rezervi: 2814 ton

4- İtalya

Altın rezervi: 2451 ton

5- Fransa

Altın rezervi: 2436 ton

6- Rusya

Altın rezervi: 2294 ton

7- Çin

Altın rezervi: 1948 ton

8- İsviçre

Altın rezervi: 1040 ton

9- Japonya

Altın rezervi: 846 ton

10- Hindistan

Altın rezervi: 711.2 ton

Türkiye ise 411.7 ton ile 14. sırada yer aldı. 

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