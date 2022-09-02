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Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı.

Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu.



Ticaret Bakanı Muş, rakamın en yüksek ağustos ayı ihracatı olduğunu söyledi.

İTHALAT YÜZDE 40,8 ARTTI

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 40,8 artarak 32 milyar 618 milyar dolara yükseldi.

2022 TOPLAM VERİLERİ



2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 18,3 oranında artışla 165 milyar 672 milyon dolar oldu.



İthalat ise yüzde 40,7 oranında artarak 239 milyar 127 milyon dolara yükseldi.



KARŞILAMA ORANI



İhracatın ithalatı karşılama oranı 16 puan azalarak yüzde 65,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda ise bu oran 13,9 puan azalarak yüzde 82,7 oldu.