Endonezya Merkez Bankası faizi artırdı

Endonezya Merkez Bankası politika faizini artırdı.



Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele etmek ve para birimi rupiyi baskılayan sermaye çıkışlarını yavaşlatmak için politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı.



Merkez bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,75'e çıkardı.



Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 17'si politika faizinin 50 baz puan artırılmasını beklerken, 13 ekonomist politika faizinin 25 baz puan artırılmasını öngörüyordu.