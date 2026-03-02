Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Euro 5 haftanın dibinde

02.03.2026 10:15

Euro 5 haftanın dibinde
Anadolu Ajansı

Euro, savaşta değerlenen dolar karşısında düşüşe geçti.

NTV - Haber Merkezi

Euro kuru dolar karşısında sert düşüş göstermeye başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıya geçmesi dolara değe kazandırırken Euro gerilemeye başladı. Euro 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. EUR/USD kuru 1,17'ye gerileyerek Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Son 4 haftada Euro/ABD Doları yüzde 0,6 değer kaybetti ve son 12 ayda yüzde 12,02 değer kazandı.

 

EURO NE KADAR?

 

Euro şu sıralar 51,6106 liradan işlem geçiyor.

 

Altın TürüYönSatışDeğişimSaat
Gram Altın7.644,99 TL2.63 %11:07
Ons Altın5.407,69 TL2.75 %11:07
Cumhuriyet Altını52.381,66 TL6.09 %15:58
Çeyrek Altın12.368,10 TL2.71 %11:07
Yarım Altın24.736,20 TL2.71 %11:07
Tam Altın49.396,06 TL2.71 %11:07
Reşat Altını53.966,62 TL6.09 %15:58
14 Ayar Altın TL/Gr4.520,42 TL3.91 %11:07
18 Ayar Altın TL/Gr5.792,42 TL3.91 %11:07
Ata Altın52.129,65 TL3.90 %11:07
Has Altın7.607,01 TL2.63 %11:07