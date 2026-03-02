Euro 5 haftanın dibinde
02.03.2026 10:15
Anadolu Ajansı
Euro, savaşta değerlenen dolar karşısında düşüşe geçti.
NTV - Haber Merkezi
Euro kuru dolar karşısında sert düşüş göstermeye başladı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıya geçmesi dolara değe kazandırırken Euro gerilemeye başladı. Euro 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. EUR/USD kuru 1,17'ye gerileyerek Ocak 2026'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Son 4 haftada Euro/ABD Doları yüzde 0,6 değer kaybetti ve son 12 ayda yüzde 12,02 değer kazandı.
EURO NE KADAR?
Euro şu sıralar 51,6106 liradan işlem geçiyor.
