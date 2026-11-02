Euro 56 lira sınırını geçti. Piyasalar ABD seçimlerini bekliyor

Petrol fiyatlarındaki yeni düşüşler ve yarın yapılacak ABD ara seçimlerine ilişkin belirsizlik ABD doları üzerinde baskı oluştururken, Euro 17 ayın en düşük seviyelerinden toparlanmaya çalışarak 1,12 doların üzerine çıktı.

Bu toparlanma, Fitch Ratings'in geçen hafta planlanmamış bir değerlendirmede Fransa'nın mali görünümünü negatife revize etmesinin ardından Fransa'nın mali görünümüne ilişkin süregelen endişelere rağmen gerçekleşti.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yapılacak ara seçimlerin ardından İran ile diplomatik çabalara daha fazla zaman tanımaya istekli olduğuna dair haberlerin ardından düştü; bu seçimler Kongre'deki güç dengesini yeniden şekillendirebilir.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü faiz oranlarını değiştirmeden bıraktı ve gelecekteki politika yolu hakkında çok az yönlendirme sundu.

AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz artırımının görüşüldüğünü doğruladı, ancak politika yapıcılar, enflasyon baskılarını kontrol altında tutmaya yardımcı olan faktörlerden biri olarak daha sıkı finansal koşulları göstererek, borçlanma maliyetlerini oybirliğiyle korumayı tercih etti.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,7920 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,6996 lira, en yüksek de 56,1923 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 56,1006 liradan alıcı buluyor.