Euro 7 haftanın zirvesinde

Euro , ABD ve İran'ın beş aylık çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya varabileceğine dair artan iyimserliğin ortasında, risk iştahının artmasıyla tek para birimine olan talebin yükselmesiyle 16 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,155 dolara doğru güçlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "çok iyi görüşmeler" yapıldığını söylemesinin ardından ham petrol fiyatları bu hafta yaklaşık yüzde 10 düştü ve Orta Doğu enerji arzında bir toparlanma umutlarını artırdı.

Düşük enerji fiyatları, enflasyon ve zayıf ekonomik büyüme endişelerini hafifletti ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika sıkılaştırmasına kademeli bir yaklaşım sergileyeceği beklentilerini güçlendirdi.

Piyasalar artık yıl sonuna kadar sadece bir ek ECB faiz artırımını tamamen fiyatlandırıyor ve ikinci bir faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 40. ECB Haziran ayında faizleri artırmıştı ancak son toplantısında politika değişikliği yapmamıştı.