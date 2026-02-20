Euro bir ayın dibinde, işte son rakamlar

Euro, beklenenden daha güçlü gelen Euro Bölgesi PMI verilerinin, şahinvari Fed sinyalleri ve dirençli ABD ekonomik rakamlarından kaynaklanan dolara yönelik devam eden desteği dengeleyememesi nedeniyle, bir ayın en düşük seviyesine yakın seyrederek 1,175 dolar civarında işlem gördü.

Son anket verileri, Euro Bölgesi özel sektör faaliyetlerinin Kasım ayından bu yana en hızlı şekilde genişlediğini, bunun da Ağustos 2025'ten bu yana en keskin fabrika faaliyet artışı ve hizmet sektöründeki daha güçlü büyümeden kaynaklandığını gösterdi.

Almanya'da imalat sektörü Haziran 2022'den bu yana ilk kez genişledi. Piyasalar ayrıca, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Wall Street Journal'a verdiği demeçte, erken ayrılacağına dair önceki spekülasyonları reddederek görev süresinin tamamını tamamlamayı planladığını belirtmesinin ardından da dikkat çekti.

ABD'de, Federal Rezerv'in son toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz oranı görünümü konusunda bölünmüş durumda olduğunu ortaya koyarak, bir sonraki Fed başkanının faiz indirimlerini hayata geçirme konusunda zorluklarla karşılaşabileceğini gösterdi.

EURO NE KADAR?

Euro güne 51,6010 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,4908 lira, en yüksek de 51,7024 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,6370 liradan alıcı buluyor.