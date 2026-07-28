Euro bir ayın dibine geriledi

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ederken, Euro 1,14 doların altına gerileyerek bir ayın en zayıf noktasına ulaştı.

Dolar ise, Fed 'in Çarşamba günü faiz oranlarını artırabileceğine dair süregelen beklentilerden destek buldu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yaşanan duraklama petrol fiyatlarını düşürse ve enflasyon endişelerini hafifletse de, ABD Hazine tahvil getirileri yalnızca mütevazı bir gerileme göstererek devam eden temkinliliği yansıttı.

Avrupa'da, para piyasaları Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ek sıkılaştırma beklentilerini biraz azalttı, ancak Mart 2027'ye kadar yaklaşık iki adet 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya devam ediyor.

ECB politika yapıcısı Peter Kazimir, enflasyonu dizginlemek için en az bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını belirterek, daha zayıf bir ekonomik görünümün piyasaların şu anda beklediğinden daha fazla sıkılaştırmayı haklı çıkarabileceğini ekledi.

Baş Ekonomist Philip Lane ise mevcut enflasyon şokunun ılımlı kaldığını ve daha fazla politika sıkılaştırmasını desteklediğini söyledi. Yatırımcılar şimdi bu hafta sonu açıklanacak yeni enflasyon verilerini bekliyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,8638 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,7941 lira, en yüksek de 53,9569 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,8711 liradan alıcı buluyor.