Euro bir yılın dibine geriliyor

Euro , 1,14 dolara yükseldi. Euro Bölgesi enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın güvercin açıklamaları nedeniyle dolar ve sterlin karşısında bir yıllık en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Dün açıklanan veriler, manşet enflasyonun Mayıs ayındaki yüzde 3,2'den Haziran ayında yüzde 2,8'e düştüğünü, yüzde 3'lük beklentilerin altında kaldığını; çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,4'e gerileyerek yüzde 2,6'lık tahminlerin altında kaldığını gösterdi.

Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın Sintra Forumu'nda Euro Bölgesi enflasyonu ve büyümesine yönelik risklerin azaldığını belirtti. Bu değişim, Avrupa Merkez Bankası'nın üç hafta önce İran savaşından sonra enflasyonun yayılması endişesiyle faiz artırımına giden ilk G7 merkez bankası olma kararını takip etti.

O zamandan beri, ABD-İran barış anlaşması umutları petrol fiyatlarını keskin bir şekilde düşürerek enflasyonun temel itici güçlerinden birini ortadan kaldırdı. Öte yandan, yatırımcılar dolaylı ABD-İran görüşmelerindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve Katar, bir sonraki toplantının mümkün olan en kısa sürede planlanacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla petrol sevkiyatı geçmesiyle petrol fiyatları düşmeye devam etti.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,0911 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,0164 lira, en yüksek de 53,4523 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,4085 liradan alıcı buluyor.