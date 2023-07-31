Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.



Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.



Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.



Piyasa beklentileri çeyrek bazda yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 0,5 büyümeydi. Böylece, son veriler piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.



Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme öncü verilerinde yüzde 0,1 küçüldüğü bildirilmişti.



Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Euro Bölgesi ekonomisi teknik resesyona girmişti. Daha sonra Eurostat, Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme oranını yukarı yönlü revize etmiş, öncü verilerdeki yüzde 0,1 küçülmeyi sıfır olarak güncellemişti.

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Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İsveç'te yüzde 1,5, Letonya'da yüzde 0,6, Avusturya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,3 azaldı.



Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5, İtalya'da yüzde 0,6 arttı.



Söz konusu oran geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise İsveç'te yüzde 2,4, Çekya'da yüzde 0,6, Letonya'da yüzde 0,5, Avusturya'da yüzde 0,3 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9, İspanya'da yüzde 1,8 yükseldi.

