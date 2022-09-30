Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10'la rekor kırdı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro bölgesinde enflasyon Eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 ile beklentilerin üzerinde artarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi.



Geçtiğimiz ay bu veri yüzde 9,1 seviyesinde açıklanmıştı.



Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun yüzde 9,7​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.



Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzdae 6,1​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​



Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,.5 seviyesinde açıklanmıştı.