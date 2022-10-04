Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta yüzde 43,3'le rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.



Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda rekor seviyede yükseldi.

Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 43,3 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta aylık yüzde 5, yıllık ise yüzde 43,3 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 43,1 artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 116,8 ve ara mallarda da yüzde 19,9 artış gösterdi.



ÜFE EN ÇOK İRLANDA'DA ARTTI

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 97,4 ile İrlanda'da, yüzde 70,9 ile Romanya'da ve yüzde 68,3 ile Bulgaristan'da arttı.



ÜFE, Almanya'da yüzde 46,9, Fransa'da yüzde 29,5, İspanya'da yüzde 41,8, İtalya'da yüzde 50,5 olarak belirlendi.