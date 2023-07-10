Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 8 ayın en düşüğünde

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, temmuzda eksi 17 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5,5 puanlık düşüşle eksi 22,5 puana geriledi.



Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin beklenti, 18 puana gerilemesi yönündeydi.



Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 18,3 puandan eksi 24,5 puana geriledi.



Ekonomisi ihracata dayalı olan Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, temmuzda 7,3 puanlık düşüşle eksi 28,4'e gerileyerek Kasım 2022'den beri en düşük seviyesine indi.



Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Temmuz'da 1.226 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

