Euro değişim göstermedi

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde yaşanan yeni aksaklıklar piyasaları etkilerken, euro 1,18 dolar civarında küçük bir değişim göstererek geçen hafta ulaşılan çatışma öncesi seviyelerinin biraz altında işlem gördü.

ABD Donanması'nın İran bayraklı bir kargo gemisine ateş açması ve gemiye çıkmasıyla gerilim hafta sonu tırmanmıştı.

Cuma günü İran Dışişleri Bakanı, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkes süresince boğazın ticari trafiğe tamamen açık kalacağını belirtmişti. Ayrıca, ABD ve İranlı yetkililerin iki ülke arasındaki 14 günlük ateşkesin Salı günü sona ermesinden önce görüşüp görüşmeyecekleri konusunda da netlik yok. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayın sonlarında karar vermesi bekleniyor ve bu toplantıda borçlanma maliyetlerinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bunun yerine, Ortadoğu'daki gelişen durum görünümü değiştirebilse de, odak noktası Haziran ayındaki toplantıda kalıyor. Cuma günü IMF, ECB'nin tarafsız bir politika duruşunu korumak için 2026 yılında faiz oranlarını yaklaşık 50 baz puan artırmasını beklediğini söyledi.

Euro güne 52,6696 liradan başladı. Gün içinde en düşük 52,6422 lira, en yüksek de 52,8674 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 52,8259 liradan alıcı buluyor.