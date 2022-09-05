Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa'daki enerji krizi kıtanın ortak para birimini 20 yılın en düşük seviyesine geriletti.



Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.



Parite üzerindeki fiyatlamalarla ilgili temel belirleyici faktör son dönemde ağırlaşan enerji krizi oldu.



EURO DEĞERİ



Euro, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 euro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra euro, dolar karşısında hızla değer kaybetti. Ekim 2000'de euro 0,82 dolara kadar geriledi.



Euro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazandı. 2008 yılında 1 euro 1,60 dolara kadar çıkarak rekor kırdı.



EURO BÖLGESİ HAKKINDA



Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde euro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.



Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007'de Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011'de Estonya, 2014'te Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Euro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.



Euro, doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda.