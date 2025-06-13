Euro, dolar ve sterlinde son durum

Küresel piyasalar İsrail-İran-ABD ekseninde hareket ediyor. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik çatışma ortamına dönüştü ve İsrail, İran'a saldırılar gerçekleştirmeye başladı.



İsrail'in nükleer merkezlere gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında yerleşim yerleri ve İranlı üst düzey yetkililere yönelik saldırılar da yapıldı.



İran tarafının kayıpları bulunurken İsrail'e yönelik misilleme yapılacağı açıklandı.



PARA PİYASALARI NE DURUMDA?



Saldırılarla birlikte para piyasaları da hareketli seyretmeye başladı. Dolar 39.4298 lira, euro 45.4716 lira, sterlin 53.4222 lira, euro/dolar paritesi de 1.1522 seviyesinde işlem görüyor.



"RİSKLİ VARLIKLAR GERİ ÇEKİLEBİLİR"



DBS Group Research'ten Chang Wei Liang'ın yorumuna göre, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler nedeniyle riskli varlıklar geri çekilebilir.



İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı başlattığına işaret eden Liang, "Bu gelişme, ABD ile İran arasında İran'ın nükleer programını kısıtlamaya yönelik görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmesinin ardından geldi" dedi.



Stratejist, "Piyasalar bir tırmanma riskini dikkatle değerlendirecektir. CHF ve JPY gibi güvenli limanlar ralli yaptı" dedi.



MUFG Bank'tan Michael Wan, petrol fiyatlarındaki artışın petrol ithalatına bağımlı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.



Wan'a göre bu para birimleri arasında Hindistan rupisi ve Filipin pesosu da bulunuyor. Ancak, bu ülkelerdeki enflasyon ve cari açıkların başlangıç seviyelerinin "oldukça iyi olduğu göz önüne alındığında, Asya para birimlerinin yörüngesini anlamlı bir şekilde değiştirmek için petrol fiyatlarında sürekli bir artış gerekebilir" dedi.