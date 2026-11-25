Euro , ABD dolarının genel olarak güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki yeni kayıpların ardından güvenli liman varlıklarına yönelme eğilimi nedeniyle 1,10 doların altında kalarak Mart 2025'ten bu yana en zayıf seviyesine yakın seyretti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Federal Rezerv arasındaki faiz oranı beklentilerindeki giderek artan farklılık, Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen vergilerin yerine yeni gümrük vergileri getirebileceği endişeleriyle birlikte baskıyı artırdı.

Düşük enerji fiyatları, daha zayıf bir ekonomik görünüm ve bölge genelindeki bir dizi önemli seçim de ECB'nin daha fazla sıkılaştırma beklentilerini azalttı.

Bununla birlikte, bazı ECB politika yapıcıları, kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için ek faiz artırımlarını desteklemeye devam ediyor. Enflasyonun ECB'nin hedefinin iki katı olan yüzde 4'e yükselmesiyle piyasalar, Aralık ayında bir faiz artırımı daha bekliyor ve parasal sıkılaştırmanın 2027'ye kadar uzayabileceği öngörülüyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,6161 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,3978 lira, en yüksek de 55,6693 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55,4855 liradan işlem geçiyor.