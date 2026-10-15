Euro fırladı: Günün en yüksek seviyesi göründü

ABD Merkez Bankası yetkililerinin daha net bir tablo bekleyebileceklerini belirtmelerinin ardından ABD dolarının gerilemesiyle Euro , bir buçuk yılın en düşük seviyesinden yaklaşık 1,12 dolara yükseldi. Bu temkinli açıklamalar, yatırımcıların Ekim ayında faiz artırımı beklentilerini düşürmesine ve ABD'nin beklenenden yüksek enflasyon verilerinden gelen dolar desteğini dengelemesine neden oldu.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını Aralık ayına kadar erteleyeceği beklentisi ve sürekli enflasyonun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişesi euro üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Özellikle Fransa olmak üzere yüksek borçlu ülkelerdeki mali belirsizlik, para biriminin görünümünü daha da bulanıklaştırdı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde , enerji kaynaklı enflasyonun henüz daha geniş euro bölgesi ekonomisine yayılmadığını belirterek, para politikasına temkinli bir yaklaşımı destekledi. Bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Gediminas Šimkus, gerekirse bu ay faiz artırımının mümkün olduğunu savundu.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,0878 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,0750 lira, en yüksek de 55,6827 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55,6342 liradan alıcı buluyor.