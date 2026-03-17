Euro güç kazanamıyor. 9 ayın en düşük seviyesinde

Euro, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerilemesine neden olan son düşüşün ardından toparlanmaya çalışarak 1,15 dolar seviyesinde sabit kaldı. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki artan gerilimlere, hayal kırıklığı yaratan Alman güven endeksi verilerine ve yoğun bir merkez bankası kararları haftasına odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki askeri operasyonların bu haftanın ötesine uzayabileceğini ima ederken, İsrail yetkilileri çatışmanın "birkaç hafta daha" sürebileceği konusunda uyardı.

Ekonomik cephede, yükselen fiyatların ülkenin toparlanmasını sekteye uğratabileceği korkusuyla Alman yatırımcıların morali Mart ayında düştü.

Dikkatler şimdi Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası politika toplantısına çevrildi; burada faiz oranlarının değişmeden kalması ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın çatışmaya bağlı enflasyon baskılarından Euro bölgesini nasıl korumayı planladığına değinmesi bekleniyor. Piyasalar artık Temmuz ayında faiz artırımını tamamen fiyatlandırmış durumda ve yıl sonuna kadar ikinci bir artırım olasılığı yüzde 85.

EURO NE KADAR?

Euro güne 50,8251 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,6739 lira, en yüksek de 50,9862 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 50,9099 liradan alıcı buluyor.