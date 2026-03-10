Euro iki ayın dibine yaklaştı

Euro, geçen hafta ulaşılan iki aylık en düşük seviyelerine yakın seyrederek 1,16 dolar civarında işlem gördü.

Yatırımcılar, İran ile yaşanan çatışma, bunun sonucunda ortaya çıkan enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'daki askeri operasyonun yakında sona erebileceğini ve başlangıçta öngörülen dört ila beş haftalık sürenin çok ilerisinde ilerlediğini söylemesinin ardından geçici bir rahatlama yaşandı.

Trump'ın enerji maliyetlerini kontrol altında tutmayı amaçlayan çeşitli önlemlere işaret etmesinin ardından petrol fiyatları da varil başına 100 doların altına geriledi.

Geçen hafta, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, Orta Doğu'daki uzun süreli bir çatışmanın ve bölgesel petrol ve doğalgaz arzındaki sürekli düşüşün enflasyonda "önemli bir artışa" ve Avrupa Birliği genelinde "üretimde keskin bir düşüşe" yol açabileceği konusunda uyardı.

Bu bağlamda, piyasalar artık ECB'nin bu yıl en az 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını bekliyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 51,2371 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,1583 lira, en yüksek de 51,4442 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,3837 liradan alıcı buluyor.