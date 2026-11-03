Euro istikrar kazanmaya çalışıyor

Euro , geçen hafta ulaşılan 17 aylık en düşük seviyelerin üzerinde kalarak 1,12 dolar civarında istikrarlı seyrini sürdürdü. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından gelen şahin açıklamaların, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin süregelen endişelere rağmen tek para birimini desteklemesiyle ortaya çıktı.

Öte yandan, bugün yapılacak ABD ara seçimleri öncesindeki belirsizlik dolar üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü, İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher de dahil olmak üzere ECB politika yapıcıları, enflasyonu kontrol altına almak ve ücretlere yansımasını önlemek için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulabileceğine işaret etti.

Bu açıklamalar, AMB Başkanı Christine Lagarde 'ın faiz artırımının görüşüldüğünü teyit etmesine rağmen, AMB'nin faiz oranlarını değiştirmeme kararının ardından geldi. Politika yapıcılar, daha sıkı finansal koşulların enflasyon baskılarını dizginlemeye yardımcı bir faktör olduğunu belirterek, faiz oranlarını sabit tutma kararını oybirliğiyle destekledi.

Bu arada, ABD'li seçmenler sandık başına gidiyor; Demokratların Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü yeniden ele geçirmesi beklenirken, Senato yarışının sonucu belirsizliğini koruyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,9728 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,8796 lirayı, en yüksek de 56,0707 lirayı gördü. Şu sıralar 56,0020 liradan alıcı buluyor.