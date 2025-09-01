Euro rekor kırdı

Türkiye'de en popüler döviz birimleri arasında yer alan Euro tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Euro kuru 48.2954 lirayla rekor kırdı.



Euro, dolar karşısında değerlenmeye başladı. ABD'de faiz indirimlerinin başlayacak olması ihtimalinin artması ve Avrupa'da faiz indirimlerinin son bulduğuna dair sinyaller Euro'yu dolar karşısında güçlü kılmaya başladı.



Bu gelişmenin etkisiyle birlikte Euro/dolar paritesi yükselişe geçti ve Euro da rekor seviyeye yükseldi.