Euro rekor kırdı

Euro'nun dolar karşısında güçlenmeye başlamasıyla birlikte Euro 48.2954 lirayla rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye'de en popüler döviz birimleri arasında yer alan tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Euro kuru 48.2954 lirayla kırdı.

Euro, karşısında değerlenmeye başladı. ABD'de faiz indirimlerinin başlayacak olması ihtimalinin artması ve Avrupa'da faiz indirimlerinin son bulduğuna dair sinyaller Euro'yu dolar karşısında güçlü kılmaya başladı.

Bu gelişmenin etkisiyle birlikte Euro/dolar paritesi yükselişe geçti ve Euro da rekor seviyeye yükseldi.

