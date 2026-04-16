Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte

Dolar endeksi 98 civarında seyrederek altı haftanın en düşük seviyelerine yakın kaldı. ABD ve İran arasında diplomatik bir atılım beklentilerinin artması, güvenli liman para birimine olan talebi azalttı. ABD Başkanı Donald Trump, yedi haftalık çatışmanın "sona ermek üzere" olduğunu söylerken, Beyaz Saray potansiyel bir anlaşmaya olan güvenini dile getirdi ve Pakistan'da ek yüz yüze görüşmelerin muhtemelen tekrar yapılacağını belirtti.

Euro ise, dolar tarafındaki zayıf hareketten destek buldu ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Haberlere göre, Tahran, yeni düşmanlıkları önlemek için bir anlaşmaya varılması halinde, gemilerin Hürmüz Boğazı'nın Umman tarafı üzerinden serbestçe geçişine izin verebilir. Enerji fiyatlarındaki düşüş de dolar üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum enflasyon endişelerini yatıştırdı ve merkez bankasının daha fazla sıkılaştırma yapma beklentilerini azalttı. Federal Rezerv'in bu ay ve muhtemelen yılın geri kalanında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,7422 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,7277 lira, en yüksek de 44,7755 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,7600 liradan alıcı buluyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 52,8014 liradan başladı. Gün içinde en düşük 52,7665 lira, en yüksek de 53,0248 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 52,9740 liradan işlem geçiyor.