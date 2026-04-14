Euro rekor kırdı, sebebi belli oldu

Yatırımcıların Ortadoğu barış görüşmeleri potansiyeline ilişkin iyimserliğinin artmasıyla Euro , Şubat ayı sonlarında savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 1,18 dolara doğru yükseldi.

Bu iyimserlik, ABD 'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı sürdürmesiyle birlikte karışık bir jeopolitik ortam yaratmasına rağmen devam etti.

ABD ve İran'dan müzakere ekipleri, son görüşmelerinin bir atılım olmadan sonuçlanmasından sadece birkaç gün sonra bu hafta İslamabad'a dönebilir.

Yeniden diyalog olasılığı, daha riskli varlıklara doğru bir kaymayı tetiklerken, petrol fiyatları varil başına 100 doların altına geriledi.

EURO NE KADAR?

Euro güne 52,5545 liradan başladı. Gün içinde en düşük 52,5438 lira, en yüksek de 52,8489 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 52,7820 liradan alıcı buluyor. Böylece Euro tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.