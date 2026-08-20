Euro rekor seviyeye ulaştı

Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Euro /dolar paritesi 1,1706 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar, Fed'in faizleri indireceği beklentisiyle gerilemeye başladı.

EURO NE KADAR?

Dolar daki gerilemeyle birlikte Euro güç kazandı. Euro güne 55,9864 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,9864 lira, en yüksek de 56,2870 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 56,2694 liradan alıcı buluyor.