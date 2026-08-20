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Euro rekor seviyeye ulaştı

20.08.2026 13:07

Euro rekor seviyeye ulaştı
iStockPhoto

Doların güçsüz kalması Euro'yu rekora itti.

Burak Taşçı
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Euro/dolar paritesinin yükselmesiyle birlikte iç piyasada Euro rekor kırdı.

Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Euro /dolar paritesi 1,1706 seviyelerinde bulunuyor.

 

Dolar, Fed'in faizleri indireceği beklentisiyle gerilemeye başladı.

 

EURO NE KADAR?

 

Dolar daki gerilemeyle birlikte Euro güç kazandı. Euro güne 55,9864 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,9864 lira, en yüksek de 56,2870 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 56,2694 liradan alıcı buluyor.

Döviz Türü

SembolSatışDeğişimSaat
ABD Doları
47,96+ 0.07%13:17
Euro
56,28+ 0.58%13:17
İngiliz Sterlini
65,63+ 0.58%13:17
Japon Yeni
0,30- 0.01%13:17
Avustralya Doları
34,27+ 0.38%13:17
Kanada Doları
34,94+ 0.67%13:17
Norveç Kronu
5,17+ 0.61%13:17
Danimarka Kronu
7,51+ 0.34%13:17
İsveç Kronu
5,08- 0.08%13:17
Suudi Arabistan Riyali
12,77+ 0.07%13:17