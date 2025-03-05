Euro/TL zirveyi yeniledi

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ederken, Euro/TL küresel gelişmelerin etkisiyle rekor tazeledi.



Ticaret savaşları korkusu dolara güç kaybettirdi. Çin ve Kanada'dan gelen misillemelerin ardından Dolar endeksi, 105 seviyesinin altına inerek üç ayın dip seviyesini gördü. Endeks, son üç günde yüzde 2,5 düşüş kaydetti.



Euro tarafında ise dolardaki düşüş ve Almanya'nın 500 milyar euro planı ile birlikte yükseliş hızlandı. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.



Euro, ABD doları karşısında güçlenmesine paralel olarak Türk Lirası karsında da değerlendirdi. Euro/TL, yüzde 1'ye yakın artışla 39,07'yi gördü. Dolar/TL ise 36,44 seviyesinde el değiştirdi.



Almanya'da koalisyon kurmak üzere görüşen siyasi partiler, 500 milyar euro büyüklüğünde altyapı fonu kurmak ve askeri harcamaları artırmak için borçlanma sınırını gevşetmek üzerinde anlaştı.



GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA



Yurt içi piyasalarda gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.



Beklentilerin altında gelen enflasyonun ardından TCMB'nin faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



TCMB'nin politika faizini yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirmesi bekleniyor.