Euro toparlandı şimdi dolardan besleniyor

Euro , ayın başlarında görülen düşük seviyelerden hafifçe toparlanarak 1,12 dolar civarında işlem gördü; bu toparlanma, genel olarak doların zayıflamasıyla desteklendi. Mütevazı toparlanmaya rağmen, ortak para birimi, Fed 'in sürekli enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırma yapacağı beklentilerinin doları güçlendirmesiyle Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Euro , özellikle Fransa 'daki siyasi belirsizlikten de ek baskı gördü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Fransa'nın borç sorunlarını mali konsolidasyon yoluyla çözmesi gerektiğini vurgulayarak, merkez bankasının faiz oranlarını kontrol altına almak için Fransız tahvillerini satın alarak müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonları azalttı.

Lagarde ayrıca, enerji kaynaklı enflasyonun henüz daha geniş Euro Bölgesi ekonomisine yayılmadığını belirterek, faiz oranlarına temkinli bir yaklaşımı destekledi. Bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Šimkus, gerekirse bu ay içinde faiz artırımının mümkün olduğunu savundu. Piyasalar, Aralık ayında bir Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı daha beklemeye devam ediyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 55,4687 liradan başladı. Gün içinde en düşük 55,4687 lira, en yüksek de 55,7198 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 55,6035 liradan alıcı buluyor.