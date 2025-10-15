Euro toparlanma gösteriyor

Yatırımcıların Fransa'daki siyasi istikrar işaretlerini memnuniyetle karşılaması ve ABD'de faiz indirimlerine ilişkin artan beklentileri değerlendirmesiyle, euro iki aydan uzun süredir en düşük seviyesi olan 1,154 dolardan toparlanarak 1,16 doların üzerine çıktı.



Fransa Başbakanı Lecornu, parlamentoya yaptığı açıklamada, sosyalistlerin desteğini almak ve Perşembe günü yapılacak kritik güven oylamasından sağ çıkmak amacıyla emeklilik reformlarının 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar askıya alınmasını desteklediğini söyledi.



ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasındaki devam eden bozulmaya dikkat çekerek, bu ay bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu ılımlı görünüm, faiz oranlarının muhtemelen değişmeyeceğini gösteren ECB projeksiyonlarıyla çelişiyor.



Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Çin ile bazı ticaret ilişkilerini sonlandırabileceği sinyalini vermesiyle ABD-Çin ticaret gerginliği arttı. Trump'ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi ve Pekin'in nadir toprak elementi ihracatına yönelik daha sıkı kontroller uygulamasının ardından, her iki ülke de birbirlerinin nakliye şirketlerine ek liman ücretleri uyguladı.