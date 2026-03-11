Euro toparlanmaya çalışıyor

Euro, 1,16 dolar seviyesinin üzerindeki kazanımlarını pekiştirmeye çalıştı, ancak iki aylık en düşük seviyesine yakın işlem görmeye devam etti.

Avrupa'nın ortak para birimi, genel olarak zayıflayan ABD dolarından ve piyasa genel duyarlılığındaki mütevazı iyileşmeden bir miktar destek buldu.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın İran çatışmasının başlangıcından bu yana enerji fiyatlarındaki keskin artışı dengelemek için stratejik petrol rezervlerinin rekor düzeyde serbest bırakılmasını önermesinin ardından petrol fiyatları varil başına 90 doların altında kaldı.

Para politikası cephesinde de beklentiler Avrupa Merkez Bankası için daha şahin bir yöne kaydı. Piyasalar giderek bu yıl en az bir 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlandırırken, bazı yatırımcılar iki faiz artışı olasılığına yönelmeye başladı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Salı günü, enerji fiyatlarındaki mevcut artışa rağmen merkez bankasının enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekli adımları atacağını yineledi.

EURO NE KADAR?

Euro güne 51,1737 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,1561 lira, en yüksek de 51,3776 lirayı gördü. Şu sıralar 51,2624 liradan alıcı buluyor.