Euro yükselişe geçti

Euro , Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tutması ancak Haziran toplantısı ve sonrasına ilişkin tüm seçenekleri açık bırakmasının ardından, üç aylık en düşük seviyelerinden toparlanarak 1,17 dolara yükseldi ve dolara karşı aylık yüzde 1'in üzerinde bir kazanç elde etme yolunda ilerledi.

Politika yapıcılar, son verilerin enflasyon beklentileriyle uyumlu olmasına rağmen, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını belirtti.

Para piyasaları hala yıl sonuna kadar yaklaşık 75 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Veri cephesinde, Euro Bölgesi enflasyonu Nisan ayında %3'e yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Bu arada, Ortadoğu çatışmasının enerji arzını aksatması nedeniyle, bloğun ekonomisi ilk çeyrekte beklenmedik bir şekilde yavaşlayarak sadece yüzde 0,1 büyüdü.

Euro şu sıralar 52,9028 liradan işlem geçiyor.