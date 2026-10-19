Euro zayıfladı, dolar güçlendi

Dolar endeksi, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki şiddetli protestoların ardından Euro'nun zayıflaması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin artmasıyla birlikte 102 seviyesine doğru yükseldi.

Yatırımcılar ayrıca, Yemen'de Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmaların hafifleme belirtisi göstermediği ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarının devam ettiği Ortadoğu 'daki gelişmeleri de yakından takip etti.

Bu arada, Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu ayki FOMC toplantısının sonucuna dair bir sinyal vermekten kaçınması ancak beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini söylemesinin ardından dolar zayıfladı.

Fed, 27-28 Ekim politika toplantısı öncesinde sessiz bir döneme girdi ve piyasalar şu anda faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığını yaklaşık yüzde 84 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,5267 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,5138 lira, en yüksek de 49,6212 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,5446 liradan alıcı buluyor.