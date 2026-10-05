Euro zayıfladı, dolar güçlendi. Döviz piyasasında Fransa etkisi

Dolar endeksi 102 civarında sabit kaldı ve ABD'den gelen beklenenden düşük istihdam verilerinin ardından Fed'in yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini düşürmesine rağmen Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Dolar ayrıca, artan mali borç ve Fransa'daki devam eden siyasi çıkmaz nedeniyle Euro'nun zayıflamasından da faydalanmaya devam etti. Bu arada, Cuma günü açıklanan veriler, ABD ekonomisinin Eylül ayında sadece 29 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu rakam, Ağustos ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 133 binlik artışın ardından 90 binlik beklentilerin çok altında kaldı.

İşsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükselirken, yıllık ücret artışı beklenmedik bir şekilde yüzde 3'e gerileyerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasalar şu anda Fed 'in bu ay politika değişikliği yapmama olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlandırırken, Aralık ayında faiz artırımı beklentileri yüzde 69 civarında kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,1275 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,0227 lira, en yüksek de 49,1674 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,1589 liradan alıcı buluyor.