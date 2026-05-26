Euro'da Ortadoğu etkisi, düşüş var

Euro , Ortadoğu 'daki yeniden alevlenen huzursuzluğun piyasa duyarlılığını olumsuz etkilemesiyle, geçen hafta görülen altı haftalık en düşük seviyesine yakın seyrederek 1,164 dolarda küçük bir değişim gösterdi.

Ortadoğu'daki petrol ve doğalgaz arzını ciddi şekilde aksatan ve küresel enflasyonu yükselten üç aylık ABD-İran çatışmasının çözümüne ilişkin iyimserlik, Washington'ın güney İran'da savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini doğrulamasının ardından azaldı ve herhangi bir barış anlaşmasının uzak bir ihtimal olduğunu gösterdi.

Politika cephesinde, Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Isabel Schnabel, Reuters'e verdiği demeçte, enerji şokunun büyüklüğü ve sürekliliğini gerekçe göstererek, barış anlaşmasına varılsa bile merkez bankasının Haziran ayında faiz oranlarını artırması gerektiğini söyledi.

Diğer politika yapıcılar da son zamanlarda daha sıkı bir politika izlenmesi gerektiğini savundu. Para piyasaları şu anda Haziran ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 60 baz puanlık bir sıkılaştırma bekleniyor; bu da en az iki çeyrek puanlık artışa işaret ediyor.

EURO NE KADAR?

Euro güne 53,2877 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53,2877 kira, en yüksek de 53,4741 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53,4319 liradan alıcı buluyor.