Euro'da yükseliş beklentisi

ING piyasaya yönelik beklentilerini açıkladı. Dev banka 2025'te art arda üç 25 baz puanlık indirim (Eylül, Ekim, Aralık 2025) ve 2026'da gevşemenin devam etmesini ve Fed'in nihai faiz oranının yüzde 3.25'e ulaşmasını bekliyor.



ABD işgücü piyasasındaki bozulma (bordro revizyonları, zayıflayan eğilim) doların son desteğini zayıflatıyor, tarife sebepli enflasyonun kısa vadeli olması bekleniyor.



DOLARDA BASKI VAR



Fed'in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini ucuzlatmasının yeni dolar satışlarını tetiklemesi beklenirken, banka ayrıca mevsimsel zayıflık ve 2026'da yeni Fed başkanı riskleri oluşabileceğine değindi.



PARA EURO BÖLGESİ'NE KAYIYOR



Euro bölgesi varlıkları yabancı talebi güçlü olmaya devam ediyor, sadece Mayıs-Haziran'da 236 milyar euroluk alım oldu.



Tüm bunlar ele alındığında banka tahmin olarak Euro/doların 2025 sonuna kadar 1.20'ye doğru, 2026 sonlarında ise 1.22-1.25 seviyelerine tırmanması bekleniyor.

