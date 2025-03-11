Euronun yükselişi sürüyor

Küresel piyasalarda ABD ekonomisinde yavaşlama korkusu etkili olurken, doların güç kaybı hızlandı.



ABD ekonomisinin gümrük vergileri nedeniyle yavaşlayabileceği endişeleri borsaları ve doları sarstı. ABD borsasında kayıplar yüzde 4'ü aşarken, dolar endeksi 103 seviyesine yaklaştı. Endeks, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde işlem görmeye devam etti.



Euro/dolar paritesi 1,09 seviyesini test ederek dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi.



Küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içine de yansıdı. Dolar/TL, bugün 36,58 ile tarihi zirvesinde işlem gördü. Euro/TL ise 39,87 ile rekor tazeledi.



Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3'ü aştı.



TRUMP RESESYON KORKUSUNU ALEVLENDİRDİ



ABD Başkanı Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamalar, tarifelerle birlikte ticarette artan gerilimin ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceğine dair endişeleri körükledi.



Trump, tarifelerin bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.



Böyle konularda tahmin yapmaktan nefret ettiğini söyleyen Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz." dedi.



Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.