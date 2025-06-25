Euro'su olanlar dikkat... Yeni yükseliş tahminleri ortaya çıktı

Euro'nun son rallisi, momentumunu durdurabilecek ya da stratejistlerin ve trader'ların aylardır üzerinde durduğu bir hedef olan 1,20 dolara doğru bir sonraki ayağın kilidini açabilecek önemli bir seviyeye yaklaşıyor.



DÖNÜM NOKTASI YAKLAŞIYOR



Depository Trust & Clearing Corporation verilerine göre, son üç günde yüzde 1,6'ya kadar tırmanan euro, bu ay şimdiye kadar boğa opsiyonlarında en yüksek nominal hacme sahip bölge olan 1,17 dolara yaklaşıyor. Bu da onu potansiyel bir dönüm noktası haline getiriyor.



Bir kırılma ve 1,17 doların üzerinde tutunma, en son dört yıl önce görülen bir seviye olan 1,20 dolara doğru hızlandırılmış bir ivme yaratabilir.

YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜLÜYOR



HSBC stratejistleri, önümüzdeki aylarda dolarda geniş çaplı zayıflık öngördükleri için geçen hafta euro için yılsonu tahminlerini 1,15 dolardan 1,20 dolara yükseltti. Danske Bank analistleri geçen ay 12 aylık euro tahminlerini 1,20 dolar olarak yinelerken, Deutsche Bank AG stratejistleri Aralık ayına kadar bu seviyeye yükseliş öngörüyor.



Jeopolitik gerginliklerin azalması ve ABD ekonomik verilerinin yumuşamasının ortak para birimine olan talebi artırmasıyla euro salı günü 1,1641 dolara kadar yükselerek Ekim 2021'den bu yana en güçlü gün içi seviyesine ulaştı. İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamaları son hamleyi tetikledi.



Para piyasaları Fed'in yıl sonuna kadar toplam 59 baz puanlık gevşemesini fiyatlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık gevşemesini fiyatlıyor. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane Salı günü yaptığı açıklamada, kalan bazı fiyat baskılarına rağmen enflasyonu yüzde 2'ye geri getirme sürecinin neredeyse sona erdiğini söyledi.