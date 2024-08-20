Faiz kararı sonrası Dolar/TL'de son durum | (20 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL, 33,82 ile zirve seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 37,23 seviyesinin üzerinde alıcı buldu.



TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Ekonomistler de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu.



Böylece politika faizi üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.



Türk Lirası, dolar karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,2, ay başından bu yana ise yüzde 1,9 değer yitirdi.



KÜRESEL PİYASALAR



Piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceğinin sinyalini vereceği beklentileriyle pozitif seyir sürüyor.



Fed, yarın temmuz ayında para politikası toplantısının tutanaklarını açıklayacak. Yatırımcılar toplantı tutanaklarından ABD'de faizlere ilişkin ipucu arayacak.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da konuşma yapacak. Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalar sonrası dolar güç kaybetti. Dolar endeksi, 101,76 ile yedi aydan uzun sürenin dip seviyesine çekildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyen anlaşmazlıkların önüne geçmek üzere Washington tarafından sunulan "geçiş teklifini" kabul ettiği yönünde haberler de risk iştahını artırdı.