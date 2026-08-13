Fed beklentileri değişti, dolar sakinleşti

Dolar endeksi, önceki seansta artan oynaklığın ardından 99,9 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, son fiyat eğilimlerine dair daha fazla ipucu için Temmuz ayı üretici enflasyon raporunu bekliyordu.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD tüketici enflasyonunun Temmuz ayında ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 3,4'e gerilediğini, bir önceki aya göre ise sadece yüzde 0,1 arttığını gösterdi.

Piyasalar, Eylül ayında Fed 'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak değerlendiriyor. Bu oran bir gün önce yaklaşık yüzde 50 idi. Bu arada, yatırımcılar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma olasılığını değerlendirmeye devam etti, ancak ABD ve İran arasında tıkanmış müzakereler sırasında artan söylemler, yakın bir anlaşma olasılığını azalttı.

Öte yandan, yatırımcılar, dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşan yen'i desteklemek için olası müdahalelere karşı tetikte kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,7738 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,7476 lira, en yüksek de 47,7806 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,7727 liradan işlem geçiyor.