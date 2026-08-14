Fed beklentisi yüzde 35’e düştü, dolar yön arıyor

Dolar endeksi 99,9 civarında işlem gördü ve ABD enflasyon verilerinin düşük seyretmesi, yatırımcıların Eylül ayında Fed 'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden olarak net bir yön belirleyemedi.

Dün açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Temmuz ayında değişmediğini göstererek, Çarşamba günkü düşük TÜFE raporunun ardından fiyat baskılarının genel olarak hızlanmadığına dair daha fazla kanıt sağladı.

Enflasyonun ılımlılaşması, Fed'in kısa vadede faiz artırımı yapma baskısını azaltıyor. Piyasalar şu anda Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yüzde 35 olarak fiyatlıyor, bu oran bir hafta önce yüzde 55'ti.

Son rakamlar ayrıca, Ortadoğu çatışmasının ve yüksek enerji maliyetlerinin ilk enflasyonist etkisinin azalmaya başladığını gösteriyor.

Bununla birlikte, WAT'ı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için olası bir anlaşma konusundaki belirsizlik, enflasyon görünümü için risk oluşturmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,8215 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,8198 lira, en yüksek de 47,8969 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,8709 liradan alıcı buluyor.