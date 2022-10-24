ntv.com.tr

Fed frene basacak mı?

Fed'in faiz kararları küresel piyasaların ana gündemi olmaya devam ediyor. Fed'in ne yapacağına ilişkin son bir haber ise piyasaları olumlu etkiledi. Amerikan basınındaki iddiaya göre, Fed üyeleri frene basabilir.

Fed frene basacak mı?

İlişkili Haberler

FED faiz kararı ne zaman? Bu ay toplantı var mı? (2022 FED ekim ayı faiz kararı)

FED faiz kararı ne zaman? Bu ay toplantı var mı? (2022 FED ekim ayı faiz kararı)

Minneapolis Fed Başkanı: İşletmeler için istihdam büyük bir sorun

Minneapolis Başkanı: İşletmeler için istihdam büyük bir sorun

Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 2 Kasım'da açıklayacak.

Karar öncesi, faizin ne kadar artırılacağı ve yıl sonu için hangi mesajlar verileceği tartışılıyor.

The Wall Street Journal gazetesindeki bir habere göre, Fed üyeleri faiz artışını yavaşlatmayı konuşuyor.

Kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayında hızın düşürülmesi planlanıyor.

Bu iddia Amerikan borsalarına cuma günü yüzde 2'nin üzerinde alım getirdi.

"FED MESAJ İÇİN WSJ'Yİ KULLANIYOR"

NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Fed mesaj vermek için genellikle Wall Street Journal'ı kullanıyor. Orada Fed'i takip eden Yunan bir yazar var. Piyasalarda öyle bir algı oluştu" dedi.

ART ARDA ARTIŞI

Fed bu yıl art arda beş toplantısında faiz artırdı. Yüzde 0 - 0,25 olan faiz oranı yüzde 3-3,25 aralığına çıkarıldı.

Buna karşın ülkede enflasyon beklentileri aşarak ağustosta yüzde 8,2 oldu.

Fed'in faiz kararı, başta doların değeri olmak üzere küresel piyasalarda en belirleyici faktör olarak görülüyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...