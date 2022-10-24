Fed frene basacak mı?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını 2 Kasım'da açıklayacak.



Karar öncesi, faizin ne kadar artırılacağı ve yıl sonu için hangi mesajlar verileceği tartışılıyor.



The Wall Street Journal gazetesindeki bir habere göre, Fed üyeleri faiz artışını yavaşlatmayı konuşuyor.



Kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayında hızın düşürülmesi planlanıyor.



Bu iddia Amerikan borsalarına cuma günü yüzde 2'nin üzerinde alım getirdi.

"FED MESAJ İÇİN WSJ'Yİ KULLANIYOR"



NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Fed mesaj vermek için genellikle Wall Street Journal'ı kullanıyor. Orada Fed'i takip eden Yunan bir yazar var. Piyasalarda öyle bir algı oluştu" dedi.



ART ARDA FAİZ ARTIŞI



Fed bu yıl art arda beş toplantısında faiz artırdı. Yüzde 0 - 0,25 olan faiz oranı yüzde 3-3,25 aralığına çıkarıldı.



Buna karşın ülkede enflasyon beklentileri aşarak ağustosta yüzde 8,2 oldu.



Fed'in faiz kararı, başta doların değeri olmak üzere küresel piyasalarda en belirleyici faktör olarak görülüyor.

