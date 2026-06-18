Fed sinyalleri doları yükseltti

Dolar endeksi, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 1'lik bir sıçramanın ardından bugün 100 seviyesinin üzerinde kaldı. Bu durum, Fed 'in faiz oranlarını değiştirmemesi ancak yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımlarına yönelik desteği artırdığı sinyalini vermesiyle gerçekleşti.

FOMC üyelerinin yarısı artık 2026'da en az bir faiz artırımı öngörüyor; merkez bankası ise Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkileri nedeniyle enflasyon tahminlerini önemli ölçüde yükseltti.

Bu arada, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, bir sonraki politika hamlesi konusunda yönlendirme yapmaktan kaçındı ancak enflasyonun birkaç yıldır Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldığını vurguladı ve merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için geçici bir anlaşma imzaladı; ancak İran'ın kritik denizcilik yolunu tamamen yeniden açmak için önlemler almaya başlayıp başlamadığı belirsizliğini koruyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,3530 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,3508 lira, en yüksek de 46,4571 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,4427 liradan alıcı buluyor.