Fed tutanakları öncesi piyasalar alarmda. Dolar ne kadar?

Dolar endeksi, bu hafta başlarında iki aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine dokunduktan sonra 99,6 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları için Fed 'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarına odaklandı.

Fed, geçen ay faiz oranlarını değiştirmedi, ancak üç yetkili faiz artırımından yana muhalefet gösterdi ve yatırımcılar merkez bankası içindeki görüş ayrılığı hakkında daha fazla ayrıntı arıyor.

Piyasalar şu anda, ABD ekonomisinden gelen bir dizi zayıf verinin ardından politika yapıcıların Eylül ayında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yüzde 65 olarak görüyor; yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı beklentileri de azaldı.

Yatırımcılar ayrıca, küresel tahvil satışları ortasında piyasaları rahatlatmaya çalışabilecek olan Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu ayın sonlarında Fed'in yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamaları da izleyecek. 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi bu hafta 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, diğer büyük ekonomilerdeki devlet tahvil getirileri de on yılların en yüksek seviyelerine çıktı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,9083 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,9065 lira, en yüksek de 47,9444 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,9354 liradan alıcı buluyor.