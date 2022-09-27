Fed yetkililerinden 'öncelik enflasyon' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri piyasalarda dalgalanma sürerken önceliğin enflasyon olduğu mesajını verdi.



Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, finansal piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcıların kararlarını ve doların değerinin ABD ekonomisini etkileyebildiğine dikkat çekerek, "Bu konularda etkileşim gerçekleşiyor. Ancak hedeflerimiz açısından baktığımızda ABD'de yeniden fiyat istikrarını sağlamak üzere para politikası belirleyeceğiz" dedi.



Washington Post'un bir etkinliğine katılan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de kendisine ABD'li yatırımcıların görülen son keskin satışların öncesinde Fed'in para poitikasına dair daha iyimser hale gelip gelmediği hakkında yöneltilen soruya, bu durumun konudan bağımsız olduğu cevabını verdi.



"PİYASALARDA OLDUKÇA FAZLA DALGALANMA GÖRECEĞİZ"



Bostic, "Yatırımcılar yeterince iyimserler mi ya da değiller mi bilmiyorum...Önemli olan enflasyonu kontrol altına alabilmemiz. Bu gerçekleşene kadar piyasalarda tüm yönlerde oldukça fazla dalgalanma göreceğiz" dedi.



İngiltere'de enflasyonu daha da yükseltme riski taşıyan vergilerin düşürülme planı, ülkenin mali politikasının İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz artırarak fiyat artışlarını hafifletme çabaları ile çelişeceği yönünde beklentileri kuvvetlendirdi.



Karışık mesajlar, sterlinin tarihi dip seviyeleri görmesine neden olarak halihazırda Fed'in ve birçok başka merkez bankasının beklentilerin üzerine kalan büyüklükte ve hızda faizleri artırması ile karşı karşıya kalan finansal piyasalarda daha da fazla dalgalanmaya yol açtı.



Bostic, İngiliz hükümetinin planının ülkenin ekonomik beklentileri konusunda belirsizlik yarattığına dikkat çekerek "Sunulan plana olan reaksiyon oldukça endişe verici. Buradaki asıl soru bu durumun Avrupa ekonomisinin nihai olarak zayıflamasında etkisinin ne olacağı, bu ABD ekonomisinin gelecekteki performansı için önemli bir değerlendirme ölçütü" dedi.

